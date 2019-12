I gol più spettacolari di sempre

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Gol spettacolo. È un esperimento che potete fare a casa o al parco: prendete un metro e segnate una tacca all'altezza di 2,56 metri. Poi segnatene un'altra a 69 centimetri dal terreno. Con la prima misurazione, alzando (parecchio) lo sguardo, potrete vedere a che altezza è salito Cristiano Ronaldo il 18 dicembre per andare a colpire di testa il pallone del 2-1 sulla Sampdoria, mentre con la seconda potrete apprezzare di quanti centimetri è stato lo stacco da terra. Non solo, perché il dato più impressionante non è tanto quanto è saltato in alto CR7, ma per quanto tempo ci è rimasto: un secondo! Sembra niente, ma è tantissimo. Provare per credere: fate un salto, e provate a cronometrare dopo quanto tornate con i piedi a terra. Sarà quasi impossibile riuscirci, talmente breve è il lasso di tempo per i comuni mortali. Lui, ...

romatv : Retweet se il gol di Zaniolo contro il @sscnapoli è il più bello segnato all'Olimpico nel 2019 ?????? #Top5Home?? |… - romatv : Retweet se il gol di Mancini contro il @BresciaOfficial è il più bello segnato all'Olimpico nel 2019 ??????… - SkySport : ?? «È nettamente più forte di me di quando giocavo perché ha 7-8 gol nelle gambe a stagione» ?? Rino #Gattuso ? ?? Fra… -