Leggi la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il “modello”Romagna?soldi non si cantano messe. La Regione non dà l’esenzione dal ticket aiche lavorano con ritenuta d’acconto e... Segui su affaritaliani.it

raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Emilia, sanità senza coperture La via crucis dei disoccupati - Affaritaliani : Emilia, sanità senza coperture La via crucis dei disoccupati - Affaritaliani : Sanità Emilia. L'incredibile via crucis dei disoccupati senza coperture sanità -