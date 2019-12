Dolce Gabbana lasciano il mondo della moda: “Non vogliamo diventare i più ricchi del cimitero” (Di venerdì 20 dicembre 2019) I due stilisti hanno appena annunciato il loro ritiro dalle scene della moda. L’azienda però non verrà venduta. A preoccuparsi delle sorti del marchio Dolce&Gabbana saranno il fratello e la sorella di Dolce. E’ tempo di pensare a loro stessi Dolce e Gabbana fanno esplodere il web con una notizia bomba. Hanno intenzione di ritirarsi dal mondo della moda e di lasciare l’azienda in eredità ai familiari. Nessuna multinazionale dunque acquisterà il marchio. Dopo moltissimi successi e una meritata fama interazione, Dolce e Gabbana hanno deciso che è giunto il momento di iniziare a dedicare del tempo a loro stessi. Su questo scherza Stefano Gabbana “Siamo stati fortunati. Non vogliamo diventare i più ricchi del cimitero“. Non possono vendere l’azienda La rivelazione shock è stata data da Gabbana durante un’intervista per Vogue Business. ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dolce Gabbana