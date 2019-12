Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020: la graduatoria dopo la sprint di Le Grand Bornand. Dorothea Wierer resta in vetta (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la terza sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la quinta prova, con annesse le classifiche di specialità di sprint, individuale e pursuit, con Dorothea Wierer che resiste in testa nella generale con 8 punti di vantaggio sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 WIERER Dorothea ITA 207 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 199 3 OEBERG Hanna SWE 182 4 BRAISAZ Justine FRA 173 5 ECKHOFF Tiril NOR 167 6 SIMON Julia FRA 157 7 DAVIDOVA Marketa CZE 149 8 MIRONOVA Svetlana RUS 147 9 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 136 10 HAECKI Lena SUI 135 Classifica sprint Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 WIERER Dorothea ITA 139 2 MIRONOVA Svetlana RUS 117 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 108 4 DAVIDOVA Marketa CZE 102 5 OEBERG Hanna SWE 97 Classifica INDIVIDUALE Coppa DEL ...

