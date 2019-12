Cecilia Rodriguez distrutta | “mi costringevano ad essere magra e allora io…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In tante giovanissime hanno problemi con il cibo, ancor più se sono modelle, influencer o donne nel mondo dello spettacolo.ha rivelato di aver avuto un periodo difficile anche lei durante il quale dopo aver mangiato vomitava. La rivelazione diDurante l’intervista rilasciata a Rivelo, in onda su Real Time, la showgirl argentina ha spiegato alcuni aspetti del rapporto con Giulia De Lellis, di cui si è sentito molto parlare negli ultimi giorni. Tra una dichiarazione e l’altra sono stati affrontati temi molto particolari ed importanti per la, in primis il suo rapporto tormentato con il cibo. Negli ultimi minuti della puntata, Chechu ha raccontato che quando è arrivata in Italia per fare la modella, l’agenzia alla quale si era rivolta le disse cose orribili e demoralizzanti. “Ti prendiamo, però sappi che devi lavorare sulla ...

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez confessa: “Mangiavo fino a stare male e vomitavo” - aellegii : RT @trash_italiano: CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rive… -