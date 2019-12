Addio a Mama Cax, la modella a cui il tumore aveva portato via una gamba ma non il sorriso (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mama Cax. nata a Brooklyn nel 1989, è morta a Londra dopo un ricovero di una settimana. All’età di 14 anni aveva ricevuto una diagnosi di tumore al polmone e i medici le avevano dato poche settimane di vita ma si era salvata e ,nonostante una gamba amputata, non aveva perso il sorriso e la voglia di continuare a vivere e a combattere.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Addio Mama