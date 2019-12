Milan | Piatek vede l’Atalanta e segna | le statistiche del polacco

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Krzysztofsi prepara a “sparare” contro l’Atalanta: i precedenti dell’attaccante delcon la Dea fanno sorridere Pioli Ilha assolutamente bisogno di punti per sperare in un posto in Europa a fine stagione. Nella prossima giornata di Serie A, i rossoneri faranno visita all’Atalanta. Scalda i motori Krzysztof, che è già andato in gol per ben tre volte nei due precedenti con la Dea. L’attaccante andò in rete sia nel girone d’andata con la maglia del Genoa, sia con la casacca del Diavolo in quello di ritorno, con tanto di doppietta. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: (433) Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventur… - AntoVitiello : Piatek a Sky: “Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva, ma adesso mi sento bene. Questo è il v… - infoitsport : Atalanta-Milan è Muriel contro Piatek: ecco chi segna -