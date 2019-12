Manovra | Coldiretti | “Difesa agricoltura ma no sugar tax”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minuti“In una situazione di difficoltà per l’economia è stato riconosciuto il ruolo centrale dell’per il Paese salvaguardando importanti misure per il settore e affrontando alcune drammatiche emergenze anche se resta il nodo dellae plastic tax che rischia di pesare sulla competitività del settore.” E’ quanto afferma il Presidente dellaEttore Prandini in occasione dell’Assemblea della principale organizzazione agricola nazionale nel commentare i contenuti della legge di bilancio arrivata al traguardo dell’approvazione della Camera. Come sollecitato dallaè stata confermata l’esenzione Irpef anche per il 2020, che vale 200 milioni, viene reintrodotto per due anni l’esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori che si iscriveranno nella gestione previdenziale agricola nel 2020. Un altro importante risultato della ...

