Malore all’asilo | bimba di 2 anni muore nel Torinese

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tragedia nel: unadi 2è morta dopo un. Secondo quanto emerso, la piccola si sarebbe sentita male mentre giocava con i compagni di una scuola materna di Leini. A dare l’allarme sarebbero state alcune maestre, ma per la minore non c’è stato nulla da fare.unadi 2A causare il decesso di unadi 2, dopo una Leini, in provincia di Torino, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio forse dovuto a un episodio di epilessia. È questa la prima ipotesi che si farebbe strada, secondo Adnkronos, tra i contorni di una tragedia ancora tutta da chiarire. Stando alle notizie trapelate finora, la piccola si sarebbe sentita male mentre giocava all’interno della struttura per l’infanzia privata che frequentava, e che ospiterebbe minori di età compresa tra 6 mesi e 5. L’allarme delle ...

