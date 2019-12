LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-1 in DIRETTA | la Lube domina il primo set

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO SET.0-1. 25-15 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Simon chiude i conti. 24-15 In rete il servizio di Hidalgo, nove set-point per la. 23-15 Muro lungo di Simon e Leal. 23-14 Super pipe di Leal. 22-14 I Campioni del Mondo conservano con disinvoltura gli otto punti di vantaggio e sono prossimi a vincere ilset. 21-13 Che parallele di Juantorena! 20-12 Ter Maat attacca fuori, non c’è storia. 18-11 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! LEEEEEEEEEEEAL. 17-11 Fallo in ricostruizone del, punto per. 16-11 MUROOOOOO! Bieniek solitario su Rossard! 15-11 Leal murato da posto 4, deve ancora entrare in partita. 15-10 Rychlicki serve in rete. 15-9 Leon sfonda il muro avversario,è padrona del campo. 14-8 Simon ricambia il ...

