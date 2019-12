Edge | il browser Microsoft con tecnologia Google arriverà il 15 gennaio via Windows update

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di novità per. Col nuovo annofinalmente la versione definitiva del nuovo web, che si chiamerà ancoracome l’attuale, ma che con questo non condividerà quasi nulla. La novità principale infatti riguarda soprattutto il codice sorgente su cui è basato, che sarà Chromium, progetto open source diutilizzato oltre che dalChrome anche da altri come Opera, Vivaldi, Samsung Internete Amazon Silk, quello presente sui Kindle. Ilpotrà essere scaricato manualmente dal sito ufficiale, ma chiunque abbia10 aggiornato almeno alla versione 10.1803 (April 2018) lo troverà automaticamente in, a partire dal 15. In questo modo tra l’altro gli aggiornamenti saranno molto più frequenti, in quanto non più legati alla disponibilità delle major release di, che vengono ...

