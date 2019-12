Domanda invalidità civile | nuove agevolazioni procedurali | chi ne avrà accesso e come

Leggi la notizia su leggioggi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A seguito delle procedure di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici diper cittadini non in età lavorativa, sono state avviateanche per le domande di, cecità e sordità dei soggetti in età lavorativa di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Ma qual è nel dettaglio la novità introdotta? Ebbene, anche per le predette categorie di beneficiari è ora possibile contrarre i tempi di erogazione del beneficio.? Grazie all’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. Tutti i dettagli dell’estensione dell’agevolazione sono state attentamente illustrati dall’Inps con il Messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019. Ecco di cosa si tratta. Speciale Welfare: tutte le novità...

