Charlize Theron sulla figlia transgender | “Usate i pronomi corretti”

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha deciso di mettere le cose in chiaro, invitando i media ad usare ifemminili quando si parla dellaJackson, adottata quando era ancora molto piccola, nel 2012, in Sudafrica. CharlizaJackson Madre della piccola Jackson, una ragazzinadi 7 anni,ha chiesto ai media di usare igiusti, ovvero femminili, ogni qualvolta si riferiscono alla. A tal proposito, nel corso di una recente intervista l’attrice ha dichiarato: “Per me che sono sua madre è importante far sapere al mondo che mi farebbe piacere se si usassero icorretti, nel riferirsi a lei”. Per poi aggiungere: “A volte è capitato anche a me di usare isbagliati, parlando di lei in un’intervista. È una cosa che davvero la ferisce. Non voglio essere quel tipo di ...

