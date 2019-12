Basta carta in Consiglio Regionale | Buschini | tutti atti su tablet a partire dal 2020

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Stop all’uso delladalindel Lazio per i lavori d’Aula e delle commissioni. Il presidente dell’Assemblea, Mauro, ha presentato la “rivoluzione” che nell’anno prossimo portera’ a regime la dematerializzazione deglialla Pisana attraverso l’uso disui quali non sono si potranno seguire i lavori, ma anche prendere appunti, scrivere e sottoscrivere gli emendamenti o gli ordini del giorno. “Nelvogliamo che l’aula e le 14 commissioni consiliari vadano a regime per fare scomparire questo muro di fogli che separano i consiglieri durante le sedute di lavoro, soprattutto quelle di bilancio, che costituiscono delle vere e proprie pareti mobili sui banchi”, ha detto. L’uso della tecnologia consentira’ di risparmiare ogni anno “due milioni di ...

