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Traffico Roma del 18-12-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 18-12-2019 ore 20 | 00 INCIDENTI CON DIFFICLTA’ DI TRANSITO IN CENTTRO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA PIAZZA DEL GESU’ E ...

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Traffico Roma del 18-12-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 18 dicembre 2019) INCIDENTI CON DIFFICLTA’ DI TRANSITO IN CENTTRO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA PIAZZA DEL GESU’ E SUL LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA NEI PRESSI DI PIAZZA TRILUSSA ALTRO INCIDENTE  ALL’EUR, RALLENTAMENTI SU VIA DELLE TRE FONTANE INCROCIO CON VIALE DEL’ARTIGIANATO  INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA DELLA MURATELLA  ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE  IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E SVICNOLO A24 EE TRA CASILINA E APPIA, E POI IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI E VERSO LO  STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E NOMENTANA LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA ...
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