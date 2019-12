Traffico Roma del 18-12-2019 ore 20 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) INCIDENTI CON DIFFICLTA’ DI TRANSITO IN CENTTRO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA PIAZZA DEL GESU’ E SUL LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA NEI PRESSI DI PIAZZA TRILUSSA ALTRO INCIDENTE ALL’EUR, RALLENTAMENTI SU VIA DELLE TRE FONTANE INCROCIO CON VIALE DEL’ARTIGIANATO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA DELLA MURATELLA ANCORA INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E SVICNOLO A24 EE TRA CASILINA E APPIA, E POI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L’ANAGNINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI E VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E NOMENTANA LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA ...

