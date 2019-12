Popolare di Bari | il caso del bond subordinato con rendimento del 6 | 5% venduto ai piccoli

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Anon sono solo i soci a tremare. Nelle mani deirisparmiatori c’è anche unemesso nel 2014 del valore complessivo di 213 milioni di euro. Per sua natura si tratta di un prodotto finanziario estremamente rischioso, tra i primi ad assorbire le perdite indi fallimento e convertibile in capitale ordinario indi necessità patrimoniali della banca. Ilsembra però essere stato studiato apposta per finire nei portafogli dei “”. Il singolo titolo è stato emesso con un valore 6 euro, erano quindi sufficienti somme modeste per acquistarlo. Scadenza nel 2021, il titolodellapaga un interesse annuo del 6,5%. Alto ma non altissimo considerato il livello di rischio. Basti dire che oggi, nonostante il piano di salvataggio con un corposo contributo pubblico, è ancora tutto da vedere se gli obbligazionisti subordinati ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche #dimaiosalvabanche Ma Di Maio che ha passato gli ultimi anni ad attaccare gli avversari (Pd in… - AnnalisaChirico : Il grillino Lannutti, già assurto agli onori della cronaca per i suoi messaggi antisemiti sulle ‘banche controllate… - Mov5Stelle : L'audio del 10 dicembre dell'amministratore delegato della Banca Popolare di Bari rivela uno squarcio inquietante d… -