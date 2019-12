Onu | il segretario generale Guterres ricevuto da Conte

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ildell'Onu, Antonioè stato accolto a Villa Madama dal presidente del Consiglio, Giuseppeha avuto modo di incontrare anche una delegazione della Comunità di Sant Egidio, guidata dal presidente Marco Impagliazzo. Al centro del colloquio temi di comune interesse, come le migrazioni, i corridoi umanitari, la campagna per l abolizione della pena di morte e il processo di riconciliazione nazionale nella Repubblica Centrafricana.Particolare attenzione è stata dedicata al Sud Sudan, proprio mentre è in corso una missione di Sant Egidio a Juba per favorire l'inclusione nel processo di pace dei movimenti di opposizione che non hanno firmato l accordo di Addis Abeba.ha ringraziato la comunità di Sant Egidio per il suo lavoro, sottolineando la credibilità delle ...

