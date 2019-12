No | la cannabis light non è droga | cercate di informarvi prima di parlare

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Siamo negli studi di DiMartedì. Ieri sera. È l’ultima puntata dell’anno e l’ospite è di quelli d’eccezione: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’intervista è l’occasione per tracciare un bilancio dei primi 100 giorni di Governo giallorosso. A un certo punto, il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sposta il dibattito sul tema della, la cui commercializzazione è stata bocciata due giorni fa direttamente dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha stralciato, di fatto, l’emendamento approvato pochi giorniin Commissione Bilancio. Sallusti si rivolge così al premier: “Ieri c’è stata polemica in Senato per la liberalizzazione dellaleggera”. La chiama proprio così: “leggera”. Conte daprimanda la palla al Parlamento (“Non è un nostro ...

