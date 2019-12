Necessario un patto bipartisan per votare subito | dice Molinari 

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Quando Salvini parla di mettersi intorno a un tavolo non parla affatto di cose come governissimi, larghe intese, governi-ammucchiata. Ma di unsu alcuni punti specifici che ha un termine: elezioni al più presto”. Chiariscei termini della profferta politica anche alle forze di governo di Salvini, Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera, uomo di massima fiducia del segretario e leader. Leghista. E al quotidiano milanese che gli fa osservare che anche il “perché no?” sul nome di Mario Draghi per incarichi di governo è il sintomo di un cambio di passo e di clima dentro il mondo verde della Lega, Molinari risponde che “certamente Mario Draghi è una riserva della Re - pubblica, ha ricoperto incarichi importantissimi” ed è “chiaro che non sarebbe un candidato della Lega, ma la sua è una figura di mediazione tra posizioni diverse”. Tuttavia, per l'esponente ...

