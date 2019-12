Emma Marrone | week end in montagna con il modello Guido Milani

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo il flirt con Enrico Nigiotti,è protagonista di un nuovo romantico gossip. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, che ha catturato le immagini dell’ex alunna di Amici in compagnia di, il giovane. Tra loro ben 13 anni di differenza, ma che comunque non impediscono ai rumors di prendere forma.però gioca d’anticipo, e notati i paparazzi chiarisce subito la situazione.end inconA vederli passeggiare tra le montagne innevate di Cortina è facile pensare chesembrano i protagonisti di un romantico quadretto. La cantante e ilfanno parte della stessa agenzia e sono solo amici che si godono il fine settimana dell’Immacolata in vacanza. Gli scatti, in uscita con questo numero del settimanale Chi, li ritraggono sorridenti e in perfetta sintonia.è radiosa come non mai, dopo l’ultimo ...

