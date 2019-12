Diana Del Bufalo cupido per Mattia Briga

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francesca GaliciDelha annunciato la separazione da Paolo Ruffini dopo un periodo di crisi ma ha fatto in modo che due suoi grandi amici,e Arianna Montefiori, si conoscessero e innamorassero Sono passati pochi giorni dall'annuncio diDelsul suo profilo Instagram, dove ha reso pubblica la separazione da Paolo Ruffini. I due attori facevano coppia fissa da diversi anni ma ultimamente erano sempre più frequenti le voci di una profonda crisi. Nonostante il periodo non felice, che a quanto pare perdura già da diverso tempo, l'attrice ha fatto datrae la sua attuale fidanzata. Il cantante romano ha annunciato il fidanzamento con Arianna Montefiori meno di un mese tramite social, approfittando della giornata internazionale contro la violenza sulle donne per postare un'immagine simbolica assieme all'attrice. A Vieni Da ...

trash_italiano : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: lei si sfoga su Instagram - _Simona01 : RT @imironicc: E Diana Del Bufalo e Ruffini si sono lasciati. E Ludovica Bizzaglia con il fidanzato si sono lasciati. Non so, altri?! Che… - infoitcultura : Diana Del Bufalo e la rottura con Paolo Ruffini: “Delusione e immensa sofferenza” -