Da Buffon a Maldini | i 10 giocatori con più presenze in Serie A

Leggi la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Da: i 10con piùinA Panorama.

GoalItalia : Buffon pronto a riscrivere la storia in Sampdoria-Juventus: raggiungerà Maldini diventando il più presente di sempr… - forumJuventus : Buffon numero1. Szczesny out, Sarri sceglie ancora la leggenda. Contro la Samp raggiunge Maldini a quota 647 partit… - repubblica : Juventus, Buffon raggiunge Maldini: record di presenze in Serie A [aggiornamento delle 11:23] -