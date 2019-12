Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sul casosi muove anche la Guardia di Finanza. Gli uomini delle, secondo quanto risulta a Radiocor, sarebbero andati nelladella compagnia assicurativa veronese perrelativi agli ultimi board della compagnia, con particolare riferimento alladel Cda all’ex amministratore delegato Alberto

fisco24_info : Cattolica, Fiamme Gialle in sede per acquisire documenti sulla sfiducia a Minali: Sul caso Cattolica si muove anche… - 24finanza : Cattolica, Fiamme Gialle in sede per acquisire documenti sulla sfiducia a Minali -