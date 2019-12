Cassano segna contro l’Inter e diventa Fantantonio – 18 dicembre 1999 – VIDEO (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il 18 dicembre 1999 Antonio Cassano entra di prepotenza nel panorama calcistico italiano con una rete incredibile segnata contro l’Inter con la maglia del Bari Il 18 dicembre 1999 è una data che i tifosi del Bari e non solo non possono dimenticare. A soli 17 anni e alla sua seconda partita in serie A Antonio Cassano, da quella sera Fantantonio, realizza una rete straordinaria, una delle più belle della storia della massima serie italiana. La partita è Bari-Inter, il tecnico dei pugliesi Fascetti crede in Cassano e lo schiera dal primo minuto. Antonio lo ripaga. La gara è ferma sull’1-1 Enyinnaya e Vieri gli autori dei gol. A due minuti dal termine Cassano si inventa in corsa uno stop di tacco meraviglioso, porta palla in avanti di testa, effettua un dribbling in mezzo a due avversari e tira sul primo palo. Lo stadio San Nicola di Bari è in visibilio. ...

