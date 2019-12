Borderlands 3 è ora disponibile su Google Stadiacon una build vecchia di due mesi

Borderlands 3 è ora disponibile su Google Stadia...con una build vecchia di due mesi (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nella giornata di oggi, Gearbox ha reso disponibile Borderlands 3 su Google Stadia, il servizio di game streaming della grande G. Purtroppo, c'è un piccolo dettaglio da sottolineare: la versione disponibile su Stadia non è la più recente e pecca degli ultimi update.Tale diversità con le versioni PC e console è stata evidenziata da un breve comunicato stampa di Google, la quale afferma quanto segue: "Al lancio, la versione Stadia di Borderlands 3 avrà tutti gli update e le migliorie che sono state rilasciate fino al 24 ottobre.".Nello specifico, il 24 ottobre è stato il giorno in cui gli sviluppatori avevano pubblicato la terza patch di Borderlands 3, la quale introduceva l'evento di Halloween, Bloody Harvest. Da quel giorno, come i giocatori ricorderanno, sono state pubblicate diverse patches e aggiornamenti che vedevano addirittura l'introduzione di nuove modalità di gioco. Fra queste, ...

