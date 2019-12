Andrea Iannone sospeso per doping | il commento della fidanzata Giulia De Lellis

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Decommenta i risultati del test antidiDeha commentato su Instagram la sospensione perdel fidanzato. Il pilota di MotoGP è stato infatti trovato positivo a un esameWADA (World Anti-Association) effettuato durante la gara di Sepang, lo scorso 3 novembre. Un risultato analitico avverso a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni ha fatto scattare la sospensione preventiva del motociclista, che ha subito commentato su Instagram quanto avvenuto. “Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale”. “Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente ...

