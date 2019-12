Vola l' India antislamica

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sale, giorno dopo giorno e si è giunti al quinto, la protesta contro la legge che impedisce a cittadini stranieri islamici di ottenere la cittadinanzana. Ieri ci sono stati sei morti nella provincia federale di Assam e cento arresti presso le università degli Stati di Delhi e Uttar Pradesh. Il Parlamento di New Delhi dallo scorso 12 dicembre, emendando una legge in vigore dal 1955 e introducendo una nuova norma presentata dal partito di maggioranza (Bharatiya Janata Party), (...) - Mondo /, Islam, Musulmani, No logo, Apertura Maxi

