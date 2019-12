Salvini | «Sono indagato per sequestro di persona aggravato Rischio 15 anni»

Tik Tok - Salvini “canta” il Mare d’Inverno e la Meloni si cancella. Il più famoso tik toker italiano : “I politici su questo social sono imbarazzanti” : I politici su TikTok, l’applicazione più “adolescente” del momento, non sono visti di buon occhio. “Fuori la politica da TikTok”, dicono a gran voce i ragazzini che vogliono solo divertirsi tra lip-sync e challenge create ad hoc sulle canzoni del momento. Eppure da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, alcuni leader politici italiani hanno provato a far passare la loro comunicazione anche lì. Ma se la leader di Fratelli d’Italia si è ...

Lega - Renzi apre a Salvini in Senato : “Dal no al Mes all’idea di un governo di unità nazionale. Se sono seri - votino piano sui cantieri” : “Io voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale. Una simpatica tarantella. Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, votino il piano shock sui cantieri”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra al ...

Manovra - Renzi apre alla Lega : “Salvini ha proposto governo unità nazionale. Se davvero sono seri votino lo Slocca cantieri” : E alla fine Matteo Renzi ha aperto pure alla Lega. Dopo il famoso patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, il leader di Italia Viva ha strizzato l’occhio neanche a quello che da mesi considera il suo nemico numero uno: Matteo Salvini. Lo ha fatto in Senato alla fine della sua dichiarazione di voto alla Manovra economica. “Io – ha detto Renzi – voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia ...

Gesù Bambino “migrante” - Salvini si oppone : “Dove sono i genitori?” : Un asilo ha deciso di presentare un presepe con Gesù Bambino “migrante”. L’infante divino si presenta con la pelle scusa e circondato dal mare. Un gesto di solidarietà e di denuncia da parte di un asilo di Pordenone si è tramutato in argomento di discussione. Il Bambin Gesù in questa installazione ha la pelle di […] L'articolo Gesù Bambino “migrante”, Salvini si oppone: “Dove sono i genitori?” è ...

Salvini replica alle Sardine : “Cercano fascisti dove non ci sono” : L’intervento del leader della Lega a La7 contro il movimento di Santori: “Se danno la caccia ai fascisti e ai razzisti non sono d’accordo perchè non ce ne sono”, ha detto Salvini. Continua il duello dialettico a distanza tra Matteo Salvini e il Movimento delle Sardine. Non sono trascorsi troppi giorni dall’ondata di giovani che […] L'articolo Salvini replica alle Sardine: “Cercano fascisti dove non ci ...

Santoro scende in campo con le Sardine - il motivo? Matteo Salvini e Giorgia Meloni “sono come Hitler” : Uno dei giornalisti più conosciuti in Italia, Michele Santoro ha deciso di scendere in campo affianco alle Sardine. Michele Santoro ha voluto spiegare il perché di una simile scelta. Secondo il famoso giornalista le Sardine raggruppano una serie di movimenti passati come il movimento arcobaleno che nacque contro la guerra in Iraq, i girotondini e i movimenti ecologista che prima e ancora oggi sono presenti in tutta ...

Sardine a Roma - Zingaretti : ‘Belle proposte - cambiamo l’Italia’. Raggi : ‘Grazie per la festa di popolo’. Renzi : ‘Le piazze non sono di Salvini’ : Le proposte delle Sardine dal palco di piazza San Giovanni a Roma hanno provocato le reazioni dei politici. O almeno di alcuni di loro. Il primo è stato il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Grazie per aver reso Roma così bella”, ha scritto su Twitter, “per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno. cambiamola ...

Popolare di Bari - Giuseppe Conte : "Scusate - sono stato omissivo". Salvini : "Se salta la Puglia salta l'Italia" : Giuseppe Conte chiede scusa ai cittadini sul caso della Popolare di Bari: "Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, l'ho fatto per non creare allarme con i mercati aperti e per il segreto d'ufficio. Perché in realtà ero stato avvertito della procedura di Bankitalia per il commissariamento

«Traditori - si sono fatti fregare da Salvini». D’uva (M5s) all’attacco dei tre senatori passati alla Lega – L’intervista : «I tre senatori passati alla Lega? Dei traditori. Ma io credo che si sono fatti fregare da Salvini». Francesco D’Uva, questore della Camera del M5s, non risparmia critiche (e una citazione dantesca) al trio di transfughi Urraro-Lucidi-Grassi. L’ex capogruppo della Camera, molto vicino a Di Maio, apre anche all’ingresso in maggioranza dei “responsabili” per puntellare l’esecutivo. «Se altre persone vogliono ...

Salvini contro il Garante dei detenuti : “Per i poliziotti non ci sono i garanti” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Non giudico le persone, però le informazioni che mi hanno dato parlano di storie spaccio, droga e camorra alle spalle. Poi chiaro che una seconda occasione si dà a tutti, ma è incredibile che per i detenuti ci siano i garanti, gli avvocati gratis e d’ufficio e tutto quanto, e per i poliziotti no, non c’è un Garante e se hanno bisogno di un avvocato se lo pagano“. Queste le ...

M5s - dopo Grassi nella Lega anche Lucidi e Urraro. Che dice : “Qui perché sono d’accordo con Salvini sulla giustizia” : sono tre i senatori che nello stesso giorno hanno lasciato il Movimento 5 stelle per aderire alla Lega. Oltre a Ugo Grassi, che aveva ufficializzato il cambio di casacca nel pomeriggio, anche Francesco Urraro e Stefano Lucidi hanno abbandonato Luigi Di Maio per andare con Matteo Salvini. I tre sostengono di aver voluto abbandonare i 5 stelle per motivi diversi. Per esempio Urraro motiva la sua scelta con “l’impossibilità di ...

Paolo Becchi su Matteo Salvini : "Voli di Stato e rubli? Sono ridotti male se vogliono farlo fuori così" : Una storia che si ripete: Matteo Salvini di nuovo nel mirino per i 49 milioni della Lega. A prendersela con i soliti sinistri pronti a puntare il dito è Paolo Becchi che sul suo profilo Twitter non le manda di certo a dire: "Devono essere ridotti veramente male se per bloccare Salvini Sono costretti