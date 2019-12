Ogni anno il Nepal dedica una giornata intera a ringraziare i cani

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Da anni iluna festa alla celebrazione e al ringraziamento dei. L’occasione si tiene tra ottobre e novembre (nel 2019 ha avuto luogo a fine ottobre) ed è detta Kukur Tihar. Si tratta di uno tra i festival indù più grandi del paese derivato da un’antica credenza popolare che narra la vittoria del bene sul male. Festa deiIl primo giorno del festival, che dura in totale cinque giornate, èto ai corvi, considerati messaggeri di tristezza a cui rendere omaggio per scongiurare la sfortuna futura. Il secondo giorno è invece tuttoto ai, considerati dalla culturaese creature sacre. Questo in virtù del fatto che accompagnano le anime nel viaggio verso il paradiso. Secondo l’induismo poi, i quadrupedi sarebbero dei messaggeri terrestri di Yamaraj, il dio della morte. Bisogna quindi mantenerli nutriti e in buona salute, omaggiandoli ...

