Manovra | ecco tutte le modifiche approvate in Senato | dalla plastic tax ridotta alle

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tassa sullaa più che dimezzata, quella sulle auto aziendali quasi annullata, per lo zucchero tutto rinviato a ottobre 2020. Mentre la norma sulla cannabis light è stata dichiarata inammissibile. La, pesantemente modificata durante l’esame in commissione Bilancio, è cambiata ancora all’approdo in aula visto che la presidente delElisabetta Alberta Casellati ha giudicato inammissibili una quindicina die la Ragioneria generale dello Stato ha fatto una settantina di ritocchi – per errori di forma o mancanza di coperture – al maxiemendamento che contiene leapportate durante l’esame in commissione Bilancio al. Sono state tra l’altro stralciate la tobin tax (tassa sulle transazioni sui mercati valutari) e la possibilità di ottenere la sospensione – invece che la decadenza – del reddito di cittadinanza in ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi pomeriggio con il vicedirettore @martinocervo -#bancapopolareBari -#manovra -la p… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Sardine. Caso Popolare di #Bari.… - Corriere : Plastica, zucchero, asili nido e spese sanitarie: ecco cosa cambia -