Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 | le graduatorie dopo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladeldi sciha visto andare in archivio il gigante sulle nevi di Courchevel (Francia): queste lela gara odierna, con Federica Brignone, vittoriose in terra transalpina, seconda nellagenerale e in vetta di quella di specialità nel gigante.GENERALEDELSCI1 SHIFFRIN Mikaela USA 546 3 BRIGNONE Federica ITA 381 3 REBENSBURG Viktoria GER 311 4 VLHOVA Petra SVK 288 5 SUTER Corinne SUI 225SUPER-GDELSCI1 REBENSBURG Viktoria GER 126 2 BRIGNONE Federica ITA 116 3 GOGGIA Sofia ITA 100 4 SUTER Corinne SUI 100 5 DELAGO Nicol ITA 87SLALOMDELSCI1 SHIFFRIN Mikaela USA 200 2 SWENN LAON Anna SWE 110 3 HAVER-LOESETH Nina NOR 90 4 VLHOVA Petra SVK 80 4 HOLDENER Wendy SUI 80...

Rickyrickyric89 : RT @M_P_8: Ma rendiamoci conto..poi ci stupiamo lazie terza in classifica..supercoppa italiana con arbitro di casa..coppa Italia contro la… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Freestyle: Coppa del Mondo 201 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -