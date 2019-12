Terremoto, sciame sismico in provincia di Benevento: nuova scossa tra magnitudo 3.6 e 4.1 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Diverse scosse a pochi istanti una dall’altra si sono verificate in provincia di Benevento, in Campania. L’ultima, registrata alle 11.36, è stata di magnitudo tra 3.6 e 4.1. La prima scossa di Terremoto con magnitudo 3.4, e profondità 17 chilometri, si è verificata alle 9,06 in provincia a tre chilometri da San Leucio del Sannio. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.8 ore 11:36 IT del 16-12-2019 a 2 km W San Leucio del Sannio (BN) Prof=10Km #INGV 23606591 https://t.co/bYkhJHos4c— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 16, 2019 Dai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia risulta che un’altra scossa si è poi verificata alle 9.08, con magnitudo 3.2 e profondità 10 chilometri. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.1 e 3.6 ore 09:08 IT del 16-12-2019, prov/zona Benevento #INGV 23605521 https://t.co/QSEAqeg269— INGVterremoti ...

