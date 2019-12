Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nonostante glicon lesioni siano diminuiti dell’1,3%, e con essi le persone rimaste ferite, la mortalità sulle strade italiane aumenta. E’ questa la fotografia impietosa delscattata da Aci e Istat, secondo cui nel periodo da gennaio a giugno di quest’anno i sinistri sono stati 82.048 (-1,3%, in media 453 al giorno), provocando la morte di 1.505 persone e il ferimento di 11.3765 (-2,9%, in media 628 al giorno). In particolare, a crescere di numero sono state lesu autostrade (+25%) e strade extraurbane (+0,3%), mentre nelle città la situazione è migliorata (-3%). Il tutto a fronte di un andamento non crescente della mobilità. I nemici dellasono sempre gli stessi, come fa notare la Polstrada: eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture die uso del cellulare. Per queste infrazioni, nel...

poliziadistato : #viabilitàitalia Nel documento le misure #pianoneve per prevenire e fronteggiare criticità alla circolazione in cas… - poliziadistato : Sicurezza stradale: un centro di eccellenza per ridurre gli incidenti stradali #Poliziastradale @SapienzaRoma… - Noovyis : (Sicurezza stradale, meno incidenti ma più vittime nel primo semestre 2019) Playhitmusic - -