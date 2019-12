Ognuno è Perfetto | Rai 1 racconta la disabilità col sorriso

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Gabriele Di Bello e Edoardo Leo Giacomo Campiotti, regista di grande sensibilità che ha diretto tra le altre cose le tre stagioni di Braccialetti Rossi, torna a lavorare con i ragazzi, questa volta “speciali”. I protagonisti di, nuova fiction in tre puntate realizzata da Rai Fiction-Viola Film in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, sono dei ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Attorno a loro ruoterà un viaggio fatto di buoni sentimenti e temi sociali, e ad interpretarli saranno dei giovani esordienti.: il cast Ad affiancare i ragazzi alcuni attori ben noti al pubblico televisivo come Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Cristiana Capotondi, Piera Degli Esposti e Lele Vannoli. L’autore Fabio Bonifacci ha modificato la storia – ispirata a quella di una serie belga – per rendere centrale il problema ...

