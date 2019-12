Lauria | è morta la donna rimasta ferita a causa della tromba d’aria

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ÈGiovanna Pastoressa, ladi 28 annivenerdì scorso durante una, in provincia di Potenza. I medici dell’ospedale San Carlo, nel capoluogo lucano, hanno accertato la morte cerebrale. Gli organisaranno donati. Consenso a donare gli organi Ad accertare la morte cerebrale è stata una commissione istituita nell’ospedale di Potenza. “Il consenso alla donazione degli organi è un atto di grandissima solidarietà e generosità che, in un momento così difficile, restituisce senso di speranza a chi avrà la fortuna di continuare a vivere grazie a questo gesto di viva umanità”, ha fatto sapere, attraverso l'ufficio stampa, il direttore sanitario del San Carlo, Rosario Sisto. Lain una palestra Giovanna Pastoressa, psicologa, venerdì scorso si trovava insieme ad altre persone in un capannone adibito a palestra quando la ...

