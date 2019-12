Fondazione Open | Tribunale riesame si riserva decisione su sequestri

Open - l’ex ministro Flick in soccorso di Carrai : il parere che prova a smontare le accuse sulla Fondazione-partito : Al tribunale del riesame di Firenze si è svolta l’udienza per discutere i ricorsi contro i sequestri di documenti e supporti informatici presentati dai difensori di Alberto Bianchi e Marco Carrai, indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura dello stesso capoluogo toscano sulla fondazione Open. Il ricorso è stato presentato inoltre da alcuni dei finanziatori della fondazione, collegata all’attività politica di Matteo ...

Fondazione Open : cosa c’è dietro a casseforti e airbus : Si torna a parlare della Fondazione Open, nota per essere nata nel 2012 con l’obiettivo di sostenere iniziative politiche: tra le più famose c’è proprio la Leopolda di Matteo Renzi e la corsa dell’ex premier alle primarie del Pd, senza contare la campagna per il sì al referendum costituzionale. La Fondazione è rimasta attiva fino all’aprile 2018 e oggi lunedì 16 dicembre ci sarà l’udienza davanti ai giudici del Riesame. Gli indagati sono ...

Fondazione Open e l’aerotaxi di lusso pagato al senatore semplice Renzi per andare negli Usa e fare un intervento di due minuti : “Volo privato MR per accettazione Fondazione Open”. Tra le 5mila pagine depositate dai pm di Firenze c’è anche una cartellina con questa denominazione. Gli uomini della Guardia di finanza hanno trovato i documenti di quel volo che Matteo Renzi, senatore semplice del Pd, prese il 5 giugno 2018 per andare negli Usa. Un volo privato – come aveva scritto La Verità che oggi riprende il filo di quell’inchiesta – su ...

Fondazione Open : quella “cena conviviale con contributori”pagata 1600 euro : Una ricevuta fiscale da 1.610 euro è stata trovata dalla Guardia di Finanza durante la perquisizione nello studio dell’avvocato Alberto Bianchi a Firenze. Sarebbe il conto di una cena organizzata da Renzi e i suoi per i contributori della Fondazione Open. Insieme con la ricevuta, c’era la corrispondenza in mail con il commercialista Massimo Spadoni […] L'articolo Fondazione Open: quella “cena conviviale con ...

Fondazione Open - da cassette di sicurezza ad Airbus in affitto : i ‘segreti’ emersi dall’inchiesta : Emergono nuovi particolari dall'inchiesta sulla Fondazione Open, a partire dalle due cassette di sicurezza sequestrate ad Alberto Bianchi e che presto verranno ispezionate. Ma non solo, chi indaga cerca di far luce anche sui viaggi finanziati a Renzi, come quello del giugno 2018 quando per andare a Washington venne noleggiato un aerotaxi. E qualche dubbio c'è anche su alcuni finanziamenti che potrebbero essere "mascherati".Continua a leggere

I segreti della Fondazione Open : due casseforti - viaggi e airbus in affitto : Un testimone racconta il ruolo del presidente Alberto Bianchi, fedelissimo di Renzi. Il sospetto dei pm è che gli onorari del legale fossero finanziamenti mascherati

Inchiesta Fondazione Open - a Palazzo Chigi mail con progetti ‘utili’ ai finanziatori? : Inchiesta sulla Fondazione Open, le ultime notizie: a Palazzo Chigi mail per suggerire emendamenti e progetti caldeggiati dagli imprenditori-finanziatori della Fondazione di Bianchi. Inizia a delinearsi il contorno dell’Inchiesta sulla Fondazione Open. Nonostante la posizione difensiva anche aggressiva di Matteo Renzi, gli inquirenti stanno facendo luce su uno scenario complesso, una fitta rete di società, mail, messaggi e movimenti ...

Open - le mail di Bianchi al governo Renzi per chiedere emendamenti graditi ai finanziatori della Fondazione : Una mail del 25 settembre 2014 con proposte di emendamenti allo “Sblocca Italia” inviate dalla segreteria studio di Alberto Bianchi alla posta elettronica di Antonella Manzione, ex capo dei vigili di Firenze nominata da Renzi responsabile dell’ufficio Affari legislativi quando lui era a Palazzo Chigi (dove è rimasto dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016). E sempre Bianchi che il 14 aprile 2014 gira a Luca Lotti una mail di ...

Soldi ai partiti e Fondazione Open - Renzi rispolvera Craxi (e Moro) e attacca : «Magistratura decide cosa è politica e cosa no» – Video : Matteo Renzi cita prima Aldo Moro e poi Bettino Craxi nel suo discorso in Senato nel corso del dibattito sul finanziamento della politica. Allora, come oggi, secondo il senatore di Italia Viva, il cuore della questione è il rapporto ancora controverso tra magistratura e politica. Citazione preceduta da quella di Aldo Moro che, sullo scandalo Lokeed nel 1977 che travolse la Democrazia cristiana, disse: «Non ci faremo processare nelle ...

Fondazione Open - Renzi all’attacco : “Violato il segreto d’ufficio” : L’intervento in Senato di Matteo Renzi sulla Fondazione Open: “Violato il segreto d’ufficio. Non ci faremo processare nelle piazze”. ROMA – Superato l’ostacolo Mes, nella maggioranza la tensione continua ad essere molto alta. L’intervento in Senato di Matteo Renzi sulla Fondazione Open conferma una posizione contraria di Italia Viva sul dibattito sul finanziamento alla politica che in queste ore sta ...

Fondazione Open - l’intervento Renzi in Senato. Segui la diretta tv dall’Aula : Al via in Senato il dibattito con Matteo Renzi sul finanziamento alla Fondazione Open. Segui la diretta dall’Aula L'articolo Fondazione Open, l’intervento Renzi in Senato. Segui la diretta tv dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fondazione Open - Renzi : “Csm vuole farmi tacere - ma hanno sbagliato persona” : L’ex premier: “I membri togati del Csm vorrebbero farmi tacere. Ho come l’impressione che abbiano sbagliato persona. Io parlo. E parlerò in Senato il 12 dicembre”. La replica: “Sue parole delegittimano magistrati” “Leggete Il Riformista. Siamo arrivati al punto che i membri togati del Csm vorrebbero farmi tacere. Ho come l’impressione che abbiano sbagliato persona. Io […] L'articolo Fondazione Open, ...

Fondazione Open - i togati del Csm : “Parole di Renzi delegittimano magistrati di Firenze” : “Alimentano un clima di delegittimazione nei confronti dei magistrati della procura di Firenze“. È l’effetto che avrebbero avuto le dichiarazioni di Matteo Renzi dopo le perquisizioni ordinate dai magistrati toscani nell’ambito dell’indagine sulla Fondazione Open. A sostenerlo sono tutti i componenti togati, cioè eletti dai magistrati, del Consiglio superiore della magistratura, più il laico Stefano Cavanna, eletto ...

Fondazione Open - fondi arabi e israeliani nelle società lussemburghesi di Carrai : Wadi Ventures e Wadi Ventures Management Company, sulle quali hanno acceso i riflettori i magistrati della procura di Firenze, sono un punto di incontro tra capitali arabi e israeliani. Nell'azionariato si mescolano investitori dei due mondi spesso contrapposti politicamente ma in questo caso uniti dagli affari