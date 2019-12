Edoardo Stoppa non voglio che Juliana Moreira esce con le amiche

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019)recentemente si sono concessi nella loro prima intervista di coppia, a “Verissimo” con Silvia Toffanin. Laha esordito raccontando com’è nato il loro amore: “Il nostro primo incontro? In discoteca, lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l’ho fatto aspettare tantissimo. Prima c’era stata nottata passata a parlare al telefono”. I due nonostante la lunga e solida relazione, hanno aspettato parecchio prima di convolare a nozze, non riuscendo a decidere dove celebrare il matrimonio, Italia o Brasile. La coppia alla fine è salita all’ altare nel 2017, dopo una proposta di matrimonio alquanto bizzarra a New York: «è molto espansiva, allegra, solare ha raccontato. La proposta di matrimonio gliel’ho fatta sull’Empire Stare Building a New York, con l’anello di ...

