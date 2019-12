Donnarumma | «Orgoglioso del premio Vogliamo un gran risultato contro l’Atalanta»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le parole di Gianluigi, portiere del Milan e della Nazionale italiana, nel corso dell’evento per il trofeo Golden Boy 2019 Gianluigiha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in occasione della cerimonia di premiazione per ilGolden Boy 2019. Ecco le parole del rossonero. «Trofeo miglior giocatore italiano Under 21? Sonodi ricevere questo, ringrazio tutta la giuria. Mancini? Non l’ho salutato, sono arrivato in ritardo. Abbiamo l’Europeo, dobbiamo arrivare fino in fondo. Atalanta? Stiamo facendo bene, ieri c’è mancata la vittoria ma la squadra vuole tornare a vincere. Lavoriamo in settimana bene per ottenere ungli orobici. Cosa non ha funzionato? Ci è mancato solo il gol, il gioco c’è stato. Io tra le leggende ai 150 del Milan? Ho incontrato le vecchie glorie nello ...

