Bus dirottato a Milano | i racconti dei genitori dei bambini sequestrati

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lo scorso 20 marzo, Ousseynou Sy ha sequestrato un autobus a San Donato Milanese per poi dargli fuoco. A bordo c’era una scolaresca, una cinquantina di ragazzi appartenenti a due classi della scuola media Vailati di Crema. Oggi in tribunale hanno parlato idi alcuni dei piccoli. Il racconto di una madre “Qualche giorno fa, mentre stavamo facendo l’albero di Natale, mi è caduta una fascetta da elettricista. Mia figlia l’ha raccolta e mi ha detto “con questa sono stata legata”, poi è scoppiata a piangere“, è questo il racconto agghiacciante che emerge in aula davanti alla Corte d’Assise di. Un trauma che non se ne va. “Non vuole vedere che utilizziamo coltelli“, descrive ancora “quando lo facciamo esce dalla stanza. In famiglia oggi stiamo abbastanza bene, non parliamo mai dell’accaduto, ma stiamo più attenti a tutto quello che ci circonda“, riporta il ...

