Brexit | Johnson e gli italiani in Uk “Non chiamateci immigrati”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) I conservatori in Uk cancellano la storia della politica laburista: così la retorica di successo di Borisha condizionato l’ambiente britannico, neutralizzando Corbyn e afferrando con salda presa le redini della. Nella comunità italiana in Regno Unito la preoccupazione è cresciuta molto dopo l’elezione a primo ministro britannico del 55enne leader dei Tories. Con la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni (365 seggi su 650) il Regno Unito aprirà finalmente una fase di transizione che porterà il paese fuori dall’Unione.e l’EU Settlement Scheme Diversi i nodi cruciali da sciogliere: dal confine irlandese ai nuovi accordi commerciali, senza dimenticare la registrazione dei cittadini europei sul territorio ovvero l’adesione all’EU Settlement Scheme (un documento necessario anche per tutti gliespatriati). Proprio a proposito ...

Marcozanni86 : Su #Brexit, quelli bravi: il piano economico espansivo di #Johnson potrà portare un forte effetto positivo al PIL… - Capezzone : Su @atlanticomag Andrea Asole e Vanessa Combattelli sulla questione Scozia, ultimo rifugio dialettico degli avversa… - Capezzone : +Portiamoci avanti col lavoro+ Dopo #GeneralElection19, trionfo Johnson e #Brexit ormai certa, che faranno i nostri… -