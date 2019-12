Blitz in U K di Ancelotti | è vicinissimo all’Everton

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ci siamo. Carlotorna ad allenare in Inghilterra a quasi nove anni dall’ultima avventura in Uk. Ma c’à una sorpresa: l’allenatore, ancora a libro paga del Napoli, guiderà l’Everton (in cui gioca anche l’ex Juve Kean), la squadra più antica di Liverpool ma che vive un momento completamente differente da quello dei cugini in Reds. I Toffies sono sedicesimi in classifica e nel pieno di una crisi di nervi e identità. Duncan Ferguson, allenatore ad interim dopo l’esonero di Silva lo scorso 6 dicembre, ha conquistato quattro punti in due partite, ma non resterà alla guida della squadra., che deve ora risolvere il suo contratto da oltre 4 milioni di euro a stagione con il Napoli e che dovrebbe legarsi al nuovo club per i prossimi 2 anni e mezzo, esordirà nel week end contro l’Arsenal, l’altra squadra che lo ha corteggiato ...

