As | Barcellona fortunato | ora per il Napoli la Champions va in secondo piano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Come cambiano le cose in pochi mesi. Poco tempo fa beccare ilai sorteggi dicome avversario non sarebbe stata una “fortuna”. E invece lo stato di crisi degli azzurri si riflette nei commenti dei media spagnoli sull’avversaria del. As titola proprio così: “”, nel sorteggio. E nella scheda sulla squadra di Gattuso scrive: “La crisi delsi trascina dall’estate, con un clima rarefatto dalla mancanza di investimenti e dalla continuazione di un progetto che rimane sempre a metà strada, fino a degenerare in una serie di otto partite senza vincere in campiona. Lontano dalla vetta in Serie A, ora laLeague passa in”. E ancora: “L’incertezza abbassa le reali possibilità dicon segni di ripresa in tutti i reparti. Meret è un portiere di grande avvenire, ...

