Temptation Island | Massimo sta con Sonia La tentatrice | Ilaria continua a

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Anna Rossi Durante la trasmissione radiofonica Non succederà più,ha fatto una confessione che ha infastidito parecchioDa quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione di, i telespettatori si sono appassionati alle storie dei protagonisti. Prima, dopo e durante, tutti vogliono sapere tutto. Diciamo che le ultime edizioni in veste Vip e Nip hanno un po' lasciato tutti col fiato sospeso. Coppie scoppiate, coppie scoppiate e poi tornate insieme e infine single che diventano fidanzati. È il caso della, che all'interno del villaggio ha conosciutoColantoni. E ora sono felicemente fidanzati da cinque mesi.è l'ex fidanzato diTeolis.- ai tempi di- non aveva proprio gradito il comportamento libertino del compagno e così aveva deciso di lasciarlo. Di pensare a se stessa ...

