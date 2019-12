Sci di fondo oggi | 10 e 15 km Davos 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Secondo e ultimo giorno del weekend di Coppa del Mondo di sci diin arrivo a, in Svizzera, con la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica libera. Si comincia alle 10:45 con la prova femminile, che vede l’avvicendamento di tre azzurre su cinque nel panorama delle partenti rispetto alla sprint di ieri. Al fianco di Francesca Franchi ed Elisa Brocard, infatti, vanno in scena Ilaria Debertolis, Caterina Ganz e Sara Pellegrini. Per quel che riguarda gli uomini, invece, la partenza è prevista per le ore 14:55, e anche in questo caso ci saranno cinque italiani, con le stesse proporzioni delle donne: ai già presenti ieri Francesco De Fabiani e Stefan Zelger si aggiungono Giandomenico Salvadori, Paolo Fanton e Lorenzo Romano. Gli occhi di tutti, naturalmente, saranno puntati da una parte su Therese Johaug, dall’altra su chi riuscirà ad approfittare ...

RedGiorgio81 : RT @FondoItalia: Fondo - Pellegrino: 'Peccato, ma non perdo fiducia, sono pronto a rifarmi già a Planica' - FondoItalia : Fondo - Russia, Marcus Cramer: 'Dopo la decisione della WADA il clima in squadra non è più lo stesso' -