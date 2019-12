Primavera 1 | Roma Juventus | cronaca e tabellino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Tre Fontane, la 12ª giornata del campionato1 2019/20 tra: sintesi,, risultato,e voti (dalla nostra inviata Josephine Carinci) – Finisce a reti inviolate il match trae Juveal Tre Fontane. Nonostante tante occasioni da entrambe le parti, le due squadre non riescono a bucare la porta avversaria. Molto bene i bianconeri nel primo tempo e a inizio ripresa, con i giallorossi che hanno alzato il ritmo nella mezz’ora finale. A pochi minuti dalla fine i ragazzi di Zauli sono rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Gozzi: stabilità numerica ristabilita poco dopo a causa del doppio giallo a Parodi. Un punto ciascuno per un match ricco di spettacolo. Migliore in campo: Israel0-0: risultato,e voti: Zamaron 6, Parodi 6, Semeraro 6, Bianda 6, Trasciani 6, Tripi 6, ...

