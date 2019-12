Nerola, ritrovata la donna scomparsa

E' statadai carabinieri lache, insieme ai suoi tre figli piccoli, si era allontanata dalla sua casa a, in provincia di Roma. Lae i tre figli, uno di 4 mesi e gli altri di 4 e 8 anni,sono stati trovati in un casolare abbandonato alla periferia del paese. Da chiarire i motivi che hanno spinto laad allontanarsi da casa ieri sera a piedi con i figli. Sono in corso accertamenti.(Di domenica 15 dicembre 2019)