Natale | i regali sono hi-tech | dalle cuffie agli smart speaker

(Di domenica 15 dicembre 2019) Idisempre più hi-: per queste festività 2019 la preferenza cade suphone, auricolari senza fili,watch etv. Tra gliphone più venduti/regalati troviamo gli iPhone 11 e 11 Pro, il Note 10 di Samsung e il Pixel 4 di Google. Sotto i 200 euromolto apprezzati i modelli Wiko e Realme, oltre a Xiaomi, Samsung e Huawei. Gettonatissimi gli auricolari AirPods Pro di Apple e i FreeBuds 3 di Huawei, entrambi con la cancellazione del rumore. Tra glipiù venduti al top troviamo l’Echo Dot di Amazon e il Nest Mini di Google, l’Echo Show da 10 pollici e il Best Hub da 7 pollici. Per quanto riguardawatch eband, trovano posto sotto l’albero dila Mi Band di Xiaomi, che è giunta alla 4ª versione e ora ha anche un display a colori, l’Apple Watch, il Watch GT 2 di Huawei, ...

