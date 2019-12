L’Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede dona un ecografo al Cisom di Palermo (Di domenica 15 dicembre 2019) L’Ambasciata Cinese di Taiwan presso S.Sede ha donato un ecografo all’ambulatorio Cisom (SMOM) di Palermo. “Ho ringraziato l’Ambasciatore Matthew Lee da parte dei nostri assistiti, perché sono loro a beneficiare di questo dono attraverso il lavoro costante e quotidiano dei nostri volontari”, ha detto Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Cisom, a margine della cerimonia di consegna di un nuovo ecografo per l’Ambulatorio Etico di Palermo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta donato dall’Ambasciata della Repubblica della Cina in Vaticano. “Prezioso macchinario”, ha sottolineato Solaro del Borgo, “al pari degli ambulatori ospedalieri che ci permetterà di salvare e assistere chi non ha accesso all’assistenza sanitaria di base e di offrire nuove attività di controllo”. “Tra un paio d’anni andrò in pensione e spero ...

