Greta Thunberg fa arrabbiare le ferrovie tedesche | lei seduta in corridoio | ma aveva il

Greta Thunberg - botta e risposta su Twitter tra attivista e le ferrovie tedesche : botta e risposta su Twiiter fra Greta Thunberg, di ritorno a casa dopo la conferenza sul clima Cop25, e le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (DB). Il post in cui l’attivista contro il cambiamento climatico, che non viaggia in aereo, ha pubblicato una foto seduta a terra in treno, circondata da valigie non è stato gradito dalla società. “Viaggiando su treni sovraffollati in Germania. E finalmente sono sulla strada verso casa”, era la ...

Greta Thunberg - il fallimento. Madrid - nessun accordo sul clima : come se ne torna a casa : "La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo solo appena iniziato". Così su Twitter Greta Thunberg ha commentato gli esiti della Conferenza mondiale dell'Onu sui cambiamenti climatici, definiti "fallimentari" dalla giovane attivista. Il vertice

Querelle social tra Greta Thunberg e le ferrovie tedesche : «Potevi dire che ti abbiamo trovato un posto in prima classe» : Dopo aver partecipato alla Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici di Madrid e dopo la partecipazione alla manifestazione a Torino organizzata da Fridays For Future, Greta Thunberg ha intrapreso un lungo viaggio in treno per tornare a casa in Svezia. L’attivista infatti non utilizza voli aerei perché ritenuti troppo inquinanti. Thunberg, durante il viaggio, ha pubblicato su Twitter una foto che la ritraeva seduta per terra circondata da ...

Greta Thunberg canta Bella Ciao - come se l’ambiente fosse una questione politica : l’incoerenza di una giovane strumentalizzata : Greta Thunberg, l’attivista svedese che si batte contro il Cambiamento Climatico e in particolare contro le azioni dell’uomo che lo influenzerebbero, è arrivata venerdì a Torino, dove è stata accolta dai giovani del movimento Fridays for Future. Greta ha parlato, dal palco allestito in piazza Castello, di emergenza climatica richiamando le istituzioni ad agire in maniera responsabile. Dopo il suo discorso l’adolescente, ...

Greta Thunberg seduta a terra in treno/ Deutsche Bahn : "Avevi posto in prima classe" : Greta Thunberg seduta a terra in treno: foto innesca tweetstorm. Deutsche Bahn interviene e lancia frecciatina all'attivista "Avevi posto in prima classe".

Greta Thunberg che spara con un fucile di precisione? No! Bufala! : Il 10 dicembre 2019 un utente di nome Skipski X (@Skiplols) pubblica un tweet – diventato virale – con un video (tagliato) in cui una ragazzina somigliante a Greta Thunberg spara con un fucile di precisione. Ecco il video originale dove alla fine si nota chiaramente che non si tratta di Greta: Il tuo browser non supporta il tag iframe Nel tweet dell’utente Skipski leggiamo: «Now I have a machine gun. Ho Ho Ho Not sure ...

Fallimento COP25 - Greta Thunberg : “La scienza è chiara - ma la si sta ignorando” : “Sembra che la COP25 di Madrid stia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo solo appena iniziato“: lo ha scritto su Twitter l’attivista Greta Thunberg riferendosi all’esito della Conferenza mondiale dell’ONU sui cambiamenti climatici. Conferenza sul Clima di Madrid, flop COP25: niente decisioni, solo un appelloL'articolo Fallimento COP25, ...

Cop25 - a Madrid il fallimento degli ipocriti del clima. Rinvio sul nodo centrale del mercato del carbonio. Greta Thunberg : ‘Ignorano la scienza’ : La Cop25 di Madrid finisce con un nulla di fatto. Gli ipocriti del clima falliscono ancora e non riescono a trovare un’intesa sul nodo centrale del mercato del carbonio. Un esito deludente per molti Paesi che hanno partecipato all’incontro: lo scontro è stato sull’articolo 6 dell’accordo di Parigi e, visto il mancato accordo, è tutto rinviato all’incontro di Bonn del giugno 2020. Tra i primi commenti è arrivato ...

Cop25 - salta l’accordo sulle emissioni di carbonio. Greta Thunberg : “Fallimento a Madrid - ma noi non ci arrendiamo” : Fallimento Cop25, il commento di Greta Thunberg Delusione di molti Paesi alla Cop25 di Madrid perché non si è riusciti a raggiungere un compromesso sull’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che riguarda la regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile da sciogliere: Greta Thunberg ha espresso subito perplessità sul fallimento dei negoziati. Dopo due ore di discussione nel corso dell’assemblea plenaria dei ...

Greta Thunberg a Torino - è arrivata su un'auto elettrica. In piazza sono in 5mila : Greta Thunberg a Torino. ?Welcome To Turin Greta?. Lo striscione affisso sul balcone di Palazzo Civico a Torino per l'arrivo questo pomeriggio nel capoluogo piemontese...

Usa - Trump prende in giro Greta Thunberg : ma Melania non commenta nonostante la sua campagna anti-bullismo “Be Best” : Melania Trump venerdì ha evitato ogni commento sul recente tweet del marito che ha preso in giro la sedicenne attivista per il clima, Greta Thunberg. La first lady nel 2018 ha promosso un’iniziativa contro il cyber-bullismo all’interno della sua campagna per la protezione dell’infanzia chiamata Be Best. L’addetta stampa della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha rilasciato un comunicato in cui cerca di giustificare il ...

Greta Thunberg a Torino : “2020 anno decisivo - non c’è più tempo” : Tappa italiana per Greta Thunberg. Reduce dalla conferenza di Madrid, la giovane attivista parola questa volta ha presenziato nel territorio nostrano. Greta Thunberg è in Italia. A Torino. La giovane attivista svedese, definita la persona dell’anno dal Time, è nel capoluogo piemontese per il presidio sul clima organizzato dai ragazzi di Fridays for Future. “Dobbiamo […] L'articolo Greta Thunberg a Torino: “2020 anno ...

Greta Thunberg : “Torino meravigliosa”. Poi : “Il 2020 l’anno della svolta climatica : siete con me?” : In piazza Castello per i Fridays for Future ci sono migliaia di persone. I ragazzi dei FFF: “Benvenuta nella città più inquinata d’Europa”

Il discorso di Greta Thunberg a Torino : "Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza. Non possiamo fermarci non è un'opzione ". Così dal palco in Piazza Castello, a Torino, dove ha partecipato al 50^ presidio del movimento Friday For Future torinese, Greta Thunberg. L'attivista svedese è arrivata ieri mattina a Torino a bordo di una Tesla elettrica, indossando cappellino e tuta grigi, scarpe da ginnastica e l'inconfondibile impermeabile giallo. Prima di salire sul palco, ...