Champions League sorteggio | dove seguirlo | regolamento e date

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 15 dicembre 2019), per Juventus, Napoli ed Atalanta è il momento di conoscere le prossime avversarie in Europa. I pericoli maggiori. Ci siamo:ottavi di finale, è giunto il momento. Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 12:00 Juventus, Napoli ed Atalanta sapranno contro chi dovranno vedersela tra febbraio e marzo prossimi. A … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… -